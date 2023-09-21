Murat Kekilli: Sanatçı önce insan olmalı

Sanat ve sanatçı toplumdan ayrı bir bağlamda düşünülemez. Kimileri sanat ve politikanın birbirlerinden tamamen ayrılması gerektiğini düşünseler de sanatın muhtevası ve icrası gereği bu pek mümkün olmaz. Sanat ve politika ilişkisini ayrıntılarıyla değerlendiren Anadolu Rock müziğin sevilen isimlerinden Murat Kekilli, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, “Sanatçının tutumu insani olmalıdır.” dedi.Gülsüm YILDIRIM - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Picasso, sanatçının toplumun acılarından, hüzünlerinden ve sevinçlerinden beslenen bir üretici olduğunu ve dolayısıyla kendisinden beslendiği toplumun acı ve hüzünlerini görmezden gelemeyeceğini söyleyerek sanatçının aslında politik bir kişi olduğunu ifade eder. Biz de bu bağlamda ünlü Rock müziği sanatçısı Murat Kekilli’ye “Sanatçı politik bir kişi midir?” diye sorduk.

Sanatın, politik hayatın bir parçası olduğunu düşündüğünü ifade eden Murat Kekilli, “Sanatçı öncelikle insandır. Dünyada olup biten olaylara kör ve sağır kalamaz. Mecburen kendine bir yer bulacaktır. Sanatçının politikaya karşı tutumu insani ve düzeyli olmalıdır. Bu durum beraberinde hakkaniyeti de getirir. Dünya, var olduğu günden bu yana iyileri ve kötüleri içinde barındırıyor. Bunun dahilinde hak ve haksızlık kavramları da var. Eğer sanatçı bu duruma kör, sağır ve dilsiz kalırsa dünya yaşanmaz bir yer haline gelir. Kaldı ki ‘sanat’ denilen kavram, toplumların fikirlerine yön verir. Vizyon sahibi her insanın mutlaka bu sorumluluğa girmesi, içinde bulunması gerekir. Hiç değilse insanlık adına olmalıdır. Herhangi bir olaya sessiz kaldığında kötülük alıp başını gider ve dünya çekilmez olur. Zaten dünyadaki bütün haksızlıklar da bu sebepten ortaya çıkıyor. Toplum olarak insani erdemlerimizi bırakmamamız gerekiyor. Önce insan, sonra sanatçı olunur.” şeklinde konuştu.

“SANAT AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR”

Sanatın, amaca ulaşmak için bir araç olduğunu belirten Kekilli, “Devir artık değişti. İnsanlarımız sanatçılara karşı esprili bir dil kullanabiliyor, bunda herhangi bir sorun görmüyorum. Hatta biz bile bu tür yaklaşımlara seviniyoruz. En önemlisi hiçbir şey amacını aşmamalı. Sanat, amaca ulaştıran bir araçtır. Bunun farkında olmak gerekiyor. Kişi üslubunu bildiği ve kimseyi kırıp dökmediği, kutuplaştırmadığı sürece her türlü argümanı kullanmakta serbesttir. İnsanların kendilerine göre fikirleri her zaman vardır. Zaten gelişim de böyle sağlanır. Bir insan vicdanını kapatmamalı, empati yeteneğini kaybetmemeli.” ifadelerini kullandı.

“YENİLİKLERE AÇIK OLMAK LAZIM”

Yeni parçası olan ‘Küs Martı’yı yapay zeka ile çektiğini belirten usta sanatçı Murat Kekilli, “Sevdiğim bir arkadaşımızın sayesinde böyle bir fikir aklımıza geldi. Bizim de çok hoşumuza gitti. Dünyada bir ilk olacak, biz de çok sevindik, heyecanlandık. Yeniliklere açık olmak ve onları denemek lazım. Size yakışanları yadsımamak gerek. Diğer parçalarımla kıyaslandığında, bu türün dışına çıkmamam gerektiğine dair güzel tepkiler aldım.” dedi.