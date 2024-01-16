Murat Hançer başarılı çalışmalar yapan firmasıyla ödülü kaptı!

Çalışan Gazeteciler Haftası'nda düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken başarılı firma TheDaggerGroup Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinden ödül almaya layık görüldü.TheDaggerGroup imtiyaz sahibi Murat Hançer ve Firmanın Yönetimi adına Tuğçe Bayar Yasin Atkın Yasin Sel ödülü Gecenin sunucuları Şenol İpek ve Esin Yum'un elinden aldı.Gece de yaptıkları konuşma ile davetlilerin büyük dikkatini çekti ve ayakta alkışlandılar. Geceye giyimleri ile damga vurdular. Ödül gecesinden sonra Sosyal Medyadan tebrik mesajları almaya devam eden TheDaggerGroup gecede çekilen ödül alma videolarını Youtube'ye koyduktan hemen sonra videoları oldukça fazla izlendi.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.

