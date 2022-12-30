Mumlu’da 2022 muhteşem geçti

İzmir’in en çok sevilen eğlence mekanlarından Mumlu, 2022 yılında birbirinden ünlü isimleri ağırladı.İZMİR (İGFA) - Açıldığı 2012-2013 sezonundan beri İzmir’de eğlence anlayışına yeni bir soluk getiren Mumlu, hem sahne alan sanatçıların hem de İzmirli eğlenceseverlerin vazgeçilmezi oldu.

Mumlu’nun işletmecisi iş insanı Gökhan Plana, “Sektörün içinden gelen birisi olarak 10 yıldır İzmirlilere iyi bir mekan kazandırmak için gayret ediyorum. Her yıl daha iyisini sunabilmek için çabalıyoruz. Konserlerimizin kısa süre içinde Sold Out olması bizi çok mutlu ediyor. İşimizi doğru yaptığımızı anlıyoruz. Sürekli kendimizi yeniliyoruz. 2023 yılına da bomba gibi isimlerle devam edeceğiz. İzmir’de eğlenmek isteyenlerin tercihi olmaktan gurur duyuyoruz. Mumlu bir İzmir markası olarak tüm Türkiye’de ses getiriyor” şeklinde konuştu.

2022 yılında Ebru Yaşar, Ayta Sözeri, Bilal Sonses, Fedon, Yonca Lodi, Cem Belevi, Sakiler, Aslızen, Hüsnü Şenlendirici, Rober Hatemo, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Altay, Serdar Arpaç, Deniz Seki, Fatih Ürek, Serdar Ortaç ve Bülent Ersoy gibi Türkiye’nin en sevdiği sanatçılar Mumlu’da sahne aldı.