Multi Global Dergisi'nin ödül töreni gerçekleşti

Multi Global Dergisi'nin düzenlediği Avrupa Ödül Töreni Stuttgart yakınlarında bulunan İlsfeld semtinde gerçekleştirildi.Murat TOPÇU - Yaşar SEVİM / Keşan Postası

ALMANYA (İGFA) - Multi Global Dergisi'nin düzenlediği Avrupa Ödül Töreni, Stuttgart yakınlarında bulunan İlsfeld semtinde Can Düğün Salonu'nda 10 Şubat'ta gerçekleşti. Ödül törenine iş, sanat, spor dünyasından isimlerin yanı sıra STK başkanları da katıldı .

Özellikle Dünya Kicks Boks Şampiyonu Gökhan Arslan ve Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu Fırat Arslan büyük ilgi gördü . Ödül törenini izlemeye gelen konuklar bu iki değerli sporcu ile fotoğraf çektirmek için yarıştılar.

Aslı Kökçe'nin sunumuyla gerçeklesen törenin kamera çekimini Şefik Sefikoğlu, fotoğraf çekimini ise Yasar Sevim yaptı.

Ödül töreninden hemen sonra saat 20.00'de geliri lösemili çocuklara bağışlanmak üzere Mustafa Güngece konseri gerçekleşti. Mustafa Güngece' nin harika şarkıları ile gelen konuklar coştu ve gece sonlandı.

Ödül törenine ilişkin açıklama yapan Multi Global dergisi sahibi, Keşan Postası Almanya temsilcisi, gazeteci Murat Topçu "Multi Global dergimizin 3,yılında daha önce Baden Würtemberg eyaletinde bu kadar geniş kapsamlı hiç gerçekleşmemis olan ödül törenini gerçekleştirmenin haklı gururu ve onurunu yaşıyoruz. Bu organizasyona emeği gecen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.