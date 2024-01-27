Muhammed Teyran'ın besteleri ilgi çekiyor

Bestelediği şarkılar ile pek çok kitleye hitap eden Muhammed Teyran'ın yeni şarkısı Soğuk Meze tüm platformlarda yayında.İSTANBUL (İGFA) - Müzik kariyerine “Senden Sonra” şarkısıyla başladı. Daha sonra iş hayatında bir çok değişiklik yapmasına rağmen müzikle ilgilenmekten vazgeçmedi. Hem profesyonel kariyerinde hem müzik kariyerinde önemli gelişmeler yaşadı.

1993 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu ve büyüdüğü yer olan Gebze’de tamamladı. Lise eğitimine ara vererek ticaretle uğraşmaya başladı. Çalışma hayatına girdikten sonra küçüklüğünden beri sevdiği müzikle ilgili ilk adımları attı.

Söz ve müziği kendisine ait 11 bestesini Youtube kanalında yayınlayan Muhammed Teyran çıkardığı bestelerle birçok kitleye hitap ediyor. Muhammed Teyran’ın çıkarmış olduğu Senden Sonra, Saklı ve Sayende besteleri oldukça ilgi gördü. Son çıkardığı Soğuk Meze şarkısını tüm müzik platformlarında sizleri dinlemeye davet ediyor.