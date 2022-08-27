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Müge Anlı ekrana dönüyor
MAGAZİN 27.08.2022, 10:16
İlgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlara dönmek için gün sayıyorİSTANBUL (İGFA) - Sabah kuşağının en çok izlenen programları arasında yerini alan “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 29 Ağustos Pazartesi atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak.
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı’da bulacak.
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