Uluslararası Bursa Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu yıl 61.'si gerçekleştirilen Bursa Festivali’nde Muazzez Ersoy ile nostalji rüzgarı esti.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Harput Holding sponsorluğunda nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy’u ağırladı.

Yılların eskitemediği eserleri Bursalı müzikseverler için seslendiren Ersoy, izleyenleri adeta mest etti.

“Bursa’yı çok özlemişim”

Yıllarca dillerden düşmeyen “Ya seninle ya sensiz” şarkısıyla sahneye çıkan Muazzez Ersoy, eskiden Bursa’ya çok sık geldiğini ancak uzun yıllardır hasretini çektiğini söyledi.

Bursa’yı çok özlediğini belirten nostalji kraliçesi, yıllar sonra Bursa’ya gelecek olmanın heyecanıyla sabaha kadar uyuyamadığının da çizdi ve “Anladım ki Bursa seyircisi de beni çok özlemiş. Her yerde bulamayacağınız bir dost meclisi ile koro halinde şarkılar söylemek beni çok mutlu etti.

Bu gecenin gerçekleşmesine katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konser sayesinde hem şehirle hem de Bursalı hayranlarımla hasret giderdin.” dedi.

Barış Manço’da, Yıldırım Gürses’e, Erkin Koray’dan Müslüm Gürse, Orhan Gencabay ve Ferdi Tayfur’a ustaların nostalji eserlerini ara vermeden sürdürdüğü konserinde seslendiren ünlü sanatçı, fantezi türküler, ege türküleri ve Türk Sanat Müziği’nden oluşan 35’ten fazla şarkıyla Açık Hava Tiyatrosu’nu inletti.

Onlarca şarkısıyla izleyenlerine muhteşem bir potpuri yapan Ersoy, birçok şarkısını Bursalı hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahneye Caney Caney şarksıyla veda eden ve izleyenler tarafından ayakta alkışlanan nostalji kraliçesi Ersoy’a, festivali sponsorlarından Çaytaze Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağır, bu güzel gece için teşekkür plaketi sundu.