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Mor Narpın ve Yeşil Adam dev ödül gecesi öncesi Uğur Arslan ile görüştü!
MAGAZİN 12.02.2024, 17:32
Sunucu, şair, ses sanatçısı Uğur Arslan ve Yeşil Kasaba Şirketi'nin kurucuları sanatçılar Yeşil Adam ve Mor Narpın pazar günü Kocaeli'nde yapılan evlilik fuarının son gününde bir araya geldiler.İSTANBUL (İGFA) - Uğur Arslan Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon Organizasyon Şirketi'ni ziyaret ederek 7 mayıs'ta Yeşil Adam İmzasıyla gerçekleşecek olan Altın Eller Ödül Tören'i hakkındaki detayları konuştular. Aynı zamanda şair olan Yeşil Adam ise Mavi Düş İstasyonu adlı şiir kitabını Uğur Arslan 'a özel imzaladı.
Samimi ve enerji dolu bir sohbetle Türk kahvelerini içen sanatçılar sonrasında hem ödül töreni hemde bazı projelere hazırlıklı olmamızın sürprizini basına duyurdular.
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