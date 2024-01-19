Mor Narpın ödül gecesinde gözleri kamaştırdı!

Çalışan Gazeteciler haftasında düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkinde toplamda 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemlerde medyanın adından sıklıkla bahsettiği Mor Narpın, yaptığı başarılı çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı." Yılın Sosyal Medyada Şarkısı En çok Paylaşılan Starı" ödülünü gecenin sunucuları Şenol İpek ve Esinyum'un elinden aldı. Mor Narpın Ünlü Modacı Oktay Seven imzalı kıyafeti ile büyük beğeni topladı. Sahnede yaptığı konuşma davetliler tarafından oldukça beğenildi. Gecenin sonunda davetlilerle bol bol resim çekilmeyi ihmal etmedi.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.