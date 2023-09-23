Mor Narpın "Değmezmiş" ile listeleri sallayacak!

Aldıkları ödüller ile dikkatleri bir anda üzerlerine çeken Yeşil &Mor 'un muhteşem enerjili ikilisinden Mor Narpın yeni hareketli şarkısını sevenleriyle buluşturmuş olmanın heyecanını yaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı sanatçı Riva / İstanbul 'da klibini çekti .Daha çok sahil ve Orman temalarının kullanıldığı Değmezmiş'te Mor Narpın 'ın resimlerini Erva İşler çekerken şarkının klibini Alpcan Yolyapan çekti.Söz ve müziği Yeşil Adam ve Mor Narpın'a ait olan şarkının düzenlemesini Başar Ünsal üstlendi.

Başarılı sanatçılar Mor Narpın ve Yeşil Adam klip çekimi sonrasında Mor Narpın'ın at üzerinde çekildiği resimleri sosyal medyalarından paylaştı.Bu paylaştıkları resimler bir anda sosyal medya gündemine oturdu.

Değmezmiş şarkısının prodüktörlüğünü üstlenen Yeşil Adam, gündemin nabzını tutan bir şarkı ifadesini kullandı .

Mor Narpın'ın "Değmezmiş" isimli yeni teklisi tüm dijital platformlarda ve video klibi Yeşil Mor YouTube Kanalında Yeşil Kasaba Music Production Etiketi ile yayınlandı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz sevenlerinden tam not aldı ve paylaşım yağmuruna tutuldu.