Mood Ödülleri'nde görkemli gece

Mood Dergisi tarafından yapılan "10. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Gala Gecesine Sanat, spor , İş ve medya dünyasından önemli isimler katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar'da yer alan Balcoon Bosphorus'un davet salonunda gerçekleşen ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Mood Ödülleri'nin gala gecesine sanat, spor ve medya, sanat camiasından önemli isimler katıldı. Farklı kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı törene yoğun katılım oldu.

Gecede sahne şovları yapılırken, jüri tarafından ödüle layık görülen alanında başarılı isimler ve firmalara ödülleri verildi.

"TİCARİ BİR TÖREN DEĞİLİZ"

Atiye Deniz,Selim Gülgören,Anna Shine, Uğur Arslan ,İlyas Salman,Wilma Elles,Nilay Dorsa gibi önemli isimlerin de hazır bulunduğu gecede konuşan Mood ödülleri Komite Başkanı Burak Akan, “Bu yıl gerçekten sanata emek katan insanlar ödüllendireceğimizi düşünüyorum. Ticari bir tören değiliz, tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan Kadir Balık da ticari anlamda ödül töreni yapmadıkları vurgularak, "Yıllardır yapılan ödül törenlerinde kimin nasıl hangi şartlarda yaptığını herkes biliyor ama biz bugün kesinlikle ana sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu gece çok değerli isimler bizlerle olacak” dedi.