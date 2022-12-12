Models of Turkey Güzellik Yarışması damga vurdu

Models of Turkey Güzellik Yarışması muhteşem bir tören ve defile gösterileri eşliğinde Ankara Crowne Plaza’da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Bu yıl 12. kez düzenlenen Models of Turkey Güzellik Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Finale kalan 20 güzel dereceye girmek için podyuma çıktılar…

Models of Turkey Güzellik Yarışması, Ankara Crowne Plaza’da düzenlenen final gecesiyle bu yılın en iyilerini seçti.

Mariia Özdemir, Nesrin Kılavuz, Vahe Kılıçaslan, Semra Kızılmeşe, Aydan Özdoğan, Seray Akıncı, Cevher Aksoy, Muammer Ketenci, Yalçın Genç, Gülcan Nalbanoğlu, Ekaterina Ayva, Erhan Yalçın, Murat Ünal, Gül Muratoğlu, Fatma Semiz, Cansu Durkun, Şenol Kalyoncu, Olga Kalemci, Tyla Angelis gibi tanınmış isimlerinden oluşan jüri, 20 finalist arasından değerlendirme yaparak Türkiye güzellerini seçtiler.

BİRBİRİNDEN GÜZEL DEFİLELER YARIŞMAYA RENK KATTI…

Yarışmacıların Muammer Ketenci Defilesi, Başkent Üniversitesi Güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesi tekstil ve moda tasarım Bölümü defilesi, Joker Ajansın bünyesinde Maria Özdemir‘in kurduğu Model Akademi’nin 18 yaş altı mankenleri ve daha birçok defilenin yer aldığı yarışmada; önceki senelerin modelleri ve 20 finalist güzel eşliğinde elbiseler podyumda sergilendi.

Ayrıca Cevher Aksoy birbirinden güzel şarkılarını güzeller ve geceye gelen konuklar için seslendirdi.

GÜZELLERİN TACINI TANINMIŞ İSİMLER TAKTI

Jürinin değerlendirmesi sonucu 21 yaşındaki Diana Ermak birincilik tacını kazandı. Diana tacını Semra Kızılmeşe ile Orçun Apay’ın elinden aldı.

Güzellik yarışmasının ikinciliği Bilkent üniversitesi iç mimarlık bölümü öğrencisi 19 yaşındaki İrem Rona kazanırken Muammer Ketenci ve Gül Muratoğlu güzele tacını sundu… Üçüncülüğü lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Afina Podsevalova kazanırken bu güzele de tacını Fatma Semiz taktı. Dördüncülüğü ise TED üniversitesi mimarlık bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ceyda Yığman layık görüldü. Yığman’ın pelerinini Nesrin Kılavuz giydirerek tacını elleriyle güzele taktı.

Gecede Cansın Çelik ise Joker ajans güzeli seçildi. 20 Adayın Finale kaldığı Başkentin tek güzellik yarışmasını yüzlerce konuk izlerken, günlerce süren kamp sonunda güzeller podyuma çıkarak beğeni ile izlendiler.