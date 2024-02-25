Moda tasarımcısı Özlem Değirmen büyük defileye hazırlanıyor

Başarılı moda tasarımcısı Özlem Değirmen, Nisan ayında İstanbul Haliç Kongere ve Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği büyük defile için hazırlıklara şimdiden başladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tanınmış moda tasarımcısı Özlem Değirmen, 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonuyla bu kez İstanbul Haliç Kongere ve Kültür Merkezi’nde 20-21 Nisan’da düzenlenecek olan Fashion Week Türkiye kapsamındaki görkemli defileyle görücüye çıkacak.

Büyük defile için hazırlıklara başlayan Değirmen, “Her yeni defile benim için büyük bir heyecan. 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonumda yer alan gelinlik, abiye ve özel tasarım haute-couture tasarımları kadınlarla buluşturmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Özlem Değirmen, İstanbul’daki Fashion Week Türkiye’nin ardından ise sırasıyla Kazakistan, Dubai ve Azerbaycan’da düzenlenecek olan moda haftalarından gelen teklifleri değerlendirerek, koleksiyonunu uluslar arası arenada tüm dünyanın beğenisine sunacak.