Mithat Güven'in Zafer Marşı coşkuyla dinleniyor

Geçtiğimiz sene 30 Ağustos'ta dinleyenlerine armağan ettiği 'Zafer Marşı' ile gönüllerde taht kuran Mithat Güven, 30 Ağustos bayramına günler kala sözü ve müziği kendisine ait olan '30 Ağustos Zafer Marşı' ile radyolarda ve sosyal medyada yeniden yerini alarak dinlenmeye ve coşku yaratmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Birçok resmi bayram konserlerinde Kenan Doğulu, Melek Mosso ve Melike Şahin gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, sürpriz konserlerle tüm ulusal bayramlarda gönüllere taht kurmaya devam ediyor.

Söz ve müziği Mithat Güven'e ait olan çalışma'nın düzenlemesini ise Mesut Özşahin üstlendi.

Mithat Güven ' 30 Ağustos Zafer Marşı ' NetD Müzik Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayına girdi