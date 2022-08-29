Millet Bahçesi’nde Burak Kut coşkusu

Millet Bahçesi açık hava sahnesinde Burak Kut coşkusu yaşandı. 90’lara damga vuran eserleri seslendiren sanatçının doğum günü de tüm misafirlerle birlikte kutlandı. Konser alanını saatler öncesinde dolduran sanatseverler, şarkılara eşlik ederek heyecan ve coşkuya ortak oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık hava etkinlikleri Millet Bahçesi’nde tüm coşkusuyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Bike Fest’ kapsamında düzenlenen organizasyonların yanı sıra bu hafta sonu 90’lar festivali de büyük bir heyecana sahne oluyor.

Millet Bahçesi’nde 90’lar coşkusu

Ağustos ayının başından bu yana her hafta sonu farklı etkinliklerin düzenlendiği, Kolpa, İncesaz, Koliva gibi müzik gruplarının sahne aldığı açık hava sahnesinde bu hafta sonu gerçekleştirilen 90’lar festivalinde ilk olarak Doğukan Manço sahneye çıkmıştı. Bir diğer konuk ise ünlü sanatçı Burak Kut oldu. Konser alanını saatler öncesinde dolduran sanatseverler, şarkılara eşlik etti. 90’lara damga vuran eserleri seslendiren Burak Kut’un doğum günü de sahnede tüm misafirlerle birlikte kutlandı. Kut, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür ederek, kendisi için özel bir doğum günü olduğunu söyledi.

Ağustos dolu dolu geçti

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan tüm kültür sanat dostlarına teşekkür edilerek, “Ağustos ayının çok renkli ve başka olacağını açıklamış, etkinliklerimizi ve uluslararası organizasyonlarımızı paylaşmıştık. Dünyanın yakından taki ettiği bisiklet organizasyonları, konserler, çocuk etkinlikleri ve son olarak 90’lar festivali ile dolu dolu bir Ağustos ayını geride bırakıyoruz. Yeni etkinliklerde buluşmayı diliyor, ilgi gösteren tüm Sakaryalılara şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.