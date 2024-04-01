Michaela Astro seçim sonuçlarını yine bildi
Michaela Astro 31 mart sonuçlarını ve fark olacağını bilen tek astrolog oldu
Michaela Astro 31 mart sonuçlarını ve fark olacağını bilen tek astrolog oldu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü ödüllü Astrolog Michaela Astro, 31 Mart seçim sonuçlarını önceden tahmin eden tek astrolog oldu. Sadece tek sonucu değil süreci de önceden bilen Michaela Astro 26 Şubat’ta yaptığımız röportajda Büyükşehirlerde kazanacak isimleri bilirken kimsenin tahmin etmediği açık farkı çok önceden söylemiştir. Michaela Astro 26 Şubat’ta şunları da söylemişti. : Mart ayı sürprizlere çok açık. Türkiye’de ve Dünya’da bazı kritik olaylar ayın sonuna doğru şekillenecek. Siyasi olarak Yerel Seçimler pek çok yeni gelişmenin başlangıcı olacak. 31 Mart seçimleri bir sürecin sonu değil aksine pek çok gelişmenin başlangıcı olacak. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından Michaela Astro’nun söyledikleri çok daha manidar hale geldi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|67
|2. Arsenal
|29
|65
|3. M.City
|29
|64
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|29
|56
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|30
|44
|8. Newcastle
|29
|43
|9. Brighton
|29
|42
|10. Wolves
|29
|41
|11. Chelsea
|28
|40
|12. Fulham
|30
|39
|13. Bournemouth
|29
|38
|14. Crystal Palace
|29
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|29
|25
|17. Nottingham Forest
|30
|22
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|30
|18
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Athletic Bilbao
|30
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|29
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13