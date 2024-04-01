Michaela Astro seçim sonuçlarını yine bildi

Michaela Astro 31 mart sonuçlarını ve fark olacağını bilen tek astrolog oldu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü ödüllü Astrolog Michaela Astro, 31 Mart seçim sonuçlarını önceden tahmin eden tek astrolog oldu. Sadece tek sonucu değil süreci de önceden bilen Michaela Astro 26 Şubat’ta yaptığımız röportajda Büyükşehirlerde kazanacak isimleri bilirken kimsenin tahmin etmediği açık farkı çok önceden söylemiştir. Michaela Astro 26 Şubat’ta şunları da söylemişti. : Mart ayı sürprizlere çok açık. Türkiye’de ve Dünya’da bazı kritik olaylar ayın sonuna doğru şekillenecek. Siyasi olarak Yerel Seçimler pek çok yeni gelişmenin başlangıcı olacak. 31 Mart seçimleri bir sürecin sonu değil aksine pek çok gelişmenin başlangıcı olacak. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından Michaela Astro’nun söyledikleri çok daha manidar hale geldi.