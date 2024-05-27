Michaela Astro şampiyonu bildi

Dünyaca ünlü Astrolog Michaela Astro, öngörüleriyle dikkatleri üzerine çekerken futbol sahalarına yönelik söyledikleriyle taraftarında dikkatini çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Futbol liglerinin başlamasıyla Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan eden Michaela Astro, başlardaki dengesiz gidişi Okan Buruk hocanın toparlayacağını dile getirerek tribünlere moral vermişti. Galatasaray fanatikleri ünlü Astroloğu sosyal medyadan teşekkürlerle mesaj yağmurunu tutarken sezon başında yanlış öngörüde bulunan meslektaşları sosyal medyalarını kapattı. Sezon başlamadan yine büyük bir kehanette bulunan Michaela Astro, önümüzdeki 10 yıl Fenerbahçe’nin başarılarını konuşacağız iddiasında bulundu.