Michael Astro ödül almaya devam ediyor!

Çalışan Gazeteciler haftasında düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Astroloji dalında dünya 1.liği olan ünlü medyum Michaela; bu kez de Altın Orkide ödül töreninde En İyi Uluslararası Astrolog ödülüne layık görüldü. Michaela üzerindeki dünyaca ünlü markanın pahalı ve şık gömleğiyle geceye damgasını vurup göz doldurdu. Trump’a baktığı falla şöhretine şöhret katan Michaela; sıkı bir hayvan hakları koruyucusu. Sokak hayvanlarına yaptığı yardımlarla bilinmekte aynı zamanda. Michaela ödül törenine yakın dostu Didem Aksu ile birlikte katıldı.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.