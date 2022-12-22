Mia Su 2023 yılı koleksiyonunu tanıttı

İnfluencer Cansu Miasu olarak tanınan, Miasu kızı adına çıkardığı markanın ilham kaynağı aşk, tutku ve moda birleşimi enerjisi ile oluşturulmuş. Hedef kitleleri ise, kendine güvenen, enerjik , başarılı , hayata pozitif bakan kadınlar...İSTANBUL (İGFA) - Su Edition firmasının Mia Su markası 2023 Yılı Koleksiyonu tanıttı.

Açılışa moda ve cemiyet dunyasından Sinem Yıldırım , Güler Erçetingöz, Yağmur Kalyoncu Banu Noyan, Hale Larissa, Dilek Çalışkan, Fatoş Kabasakal ile Türkiye'yi Milano Fashion Week'te temsil edecek Manken Dilaran Kırmıt da katıldı.

Su Edition firmasının moda markası olan Mia Su, kadın giyimde davetler ve gece şıklığına hitap için oluşturulmuş koleksiyonlarla sahip.

İnfluencer Cansu Miasu olarak tanınan, Miasu kızı adına çıkardığı markanın ilham kaynağı aşk, tutku ve moda birleşimi enerjisi ile oluşturulduğuna dikkati çekerken, hedef kitlelerinin kendine güvenen, enerjik , başarılı , hayata pozitif bakan kadınlar olduğunu söyledi.

"Koleksiyonum, sezon olarak giyilmesi en trend olan ürünlerden oluşmaktadır" diyen İnfluencer Cansu Miasu, "Aynı zamanda “must have” yani olmazsa olmaz ve trendi geçmicek parçalarda yer almaktadır. İş kadını içinde oluşturulan “ business woman” koleksiyonu da giydiğinizde Sultan gibi hissetmenizi düşündük. Koleksiyon ürünlerimin bir diğer özelliği her ürünün herkeste olmaması adına sınırlı adette üretim yapılmaktadır. Ürünler minimum 3 maksimum 6 adet olarak satışa sunulmuştur. Kadınların bir giydiğini başkalarının üzerinde görmeyi sevmemesini bildiğim için bu şekilde bir yol izledim. Benim markamı taşıyan kadınların kendini özel hissetmesini ve özel enerjide kalmasını arzuluyorum. MiaSu markası olarak yardıma muhtaç çocuklara yönelik yardım kampanyaları oluşturarak ve aylık ve yıllık kar oranının belli bir bölümü bağış yapılıcağını da duyurmak isteriz" diye konuştu.