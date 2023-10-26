Son Dakika

Meydanlarda Cumhuriyet coşkusu

MAGAZİN 26.10.2023, 14:45
Meydanlarda Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamalarında ünlü isimler ülkenin dört bir yanında sahne alacak.İSTANBUL (İGFA) - 28 ve 29 Ekim’de meydanlarda ve stadyumlarda kurulan sahnelerde halka bütünleşen yıldızlar unutulmayacak gecelere imza atmaya hazırlanıyorlar.

Zeynep Bastık, Antalya Finike Meydanı’nda; Oğuzhan Koç, Bolu Demokrasi Meydanı’nda; Emir Can İğrek, İzmir Torbalı Belediyesi 7 Eylül Stadyumu’nda, Gülben Ergen Kumluca Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda ve Simge, Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda on binlerce kişiyle birlikte Cumhuriyet coşkusuna ortak olacak.

Ece Seçkin ve İrem Derici ise iki gece üst üste konser verecek. Ece Seçkin cumartesi akşamı İzmir, Menderes 19 Stadyumu’nda, pazar Bodrum’da Belediye Meydanı’nda sevenleriyle buluşuyor İrem Derici ise Antalya’da Noel Baba Meydanı’nda ve Manisa Saruhanlı Belediyesi’nin organize ettiği konserlerde sahne alacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 24
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Chelsea 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 26
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 7
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3