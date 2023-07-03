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Meydana Sefo'lu muhteşem açılış

MAGAZİN 03.07.2023, 08:11
Meydana Sefo'lu muhteşem açılış

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'ye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda hizmete açıldı. Açılışın ardından Sefo konseri gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Finike'ye verdiği meydan sözünü yerine getirdi. 22 dönüm alan üzerine inşa edilen ve 40 milyon TL’ye mal olan Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı 1 Temmuz Kabotaj Byarmı’nda törenle hizmete açıldı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına Kurban Bayramı ve 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şunları öyledi: “Söz Muhittin Böcek sözü diyerek 1 Temmuz 2022’de temelini attığımız meydanımızı tamamlayarak tam 1 yıl sonra aynı gün hizmete açmanın sevincini ve gururunu sizlerle paylaşıyorum. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çıktığımız bu yolda kentler meydanlarıyla anılır diyerek önce Kemer’e ardından Finike’mize modern bir meydan kazandırdık. Bu proje yalnızca bir meydan değil aynı zamanda Finike sahilini de kapsayan bir kentsel tasarım projesidir.”

40 Milyon Liraya Mal Oldu

Finike’nin sadece bir meydana değil modern bir yaşam alanına kavuştuğunu öyleyen Başkan Böcek meydanla ilgili şu bilgileri verdi: “22 dönüm arazi üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışma kapamında Atatürk Anıtı ve sahil bandıyla bütüncül bir kentsel tasarım projesi hazırladık. Bu projede meydan, seyir terasları, mescit, oturma alanları, çocuk oyun alanları, tuvalet, yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor. 40 milyon liraya mal olan bu meydanımızın halkımızın buluşma noktası olacağına inanıyoruz.”

Finike'ye 690 Milyon Liralık Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Finike’de bugüne kadar 550 milyon liralık yatırım ve projeyi tamamaldıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Bugüne kadar yapılmayan 8 mahallemizin alt yapı ve kanalizasyonu sorununu çözecek projemizi de tamamlamak üzereyiz. Önceki dönemden kalan Eroğlu Nuri Cami projesini tamalayıp ibadete açtık. 12 sınıftan oluşan çocuk kreşimiz geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Yerelden kalkınma hedefimiz doğrultusunda üretici desteklerimizi sürdürüyoruz. Kooperatiflerimize sunduğumuz enerji destekleri, fide fidan destekleri, hayvancılık destekleri, makine teçhizat destekleri hizmetlerimizden bazılarıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Finike’mize yaklaşık 550 milyon lira yatırımı tamamladık. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak projelerimizle 690 milyon lira yatırım gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Başkan Geyikçi'den Meydan Teşekkürü

Finike Cumhuriyet Meydanı’nın yapımını üstlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “İlçemize vermiş olduğu değerden dolayı Muhittin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Meydanlar bir kentin can damarıdır. Finikeliler olarak bizlerin bir meydanı bile yoktu. Bugün itibariyle içerisinde çeşitli etkinlikleri yapacağımız,oturup sosyalleşeceğimiz kent meydanımıza kavuştuk. Başta Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyorum” dedi. Başkan Geyikçi, Başkan Böcek’in verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini belirterek ilçenin 100 yıllık  alt yapı ve kanalizasyon sorununun da Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de, “Bugün açılışını yaptığımız meydan projesinin Finike’mizin çehresine değer katacağını ve ilçemizin tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

İlk Konseri Sefo Verdi

Konuşmaların ardından Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı ile Cumhuriyetin 100 yıl anısına yaptırılan Atatürk Heykeli’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından ünlü sanatçısı SEFO Finike Cumhuriyet Meydanı’nda muhteşem bir konser verdi. Sevilen şarkılarını meydanı dolduran binlerce kişiyle hep bir ağızdan selendiren SEFO da meydanda ilk konseri vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Muhittin Böcek bu özel ve güzeş gecede Antalyalıları yalnız bırakmadığı için SEFO’ya teşekkürederek çiçek ve plaket takdim etti. 

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