Metin Arolat’tan seyircilerin arasında konser

Şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat eğlenceli sahnesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Seferihisar Sığacık’ta yer alan Dut Gibi isimli mekanda sahne alan Arolat, iki saat boyunca sahneyi hiç kullanmadı.

Konser boyunca seyircilerin arasında şarkılarını söyleyen şarkıcının enerjisine tüm misafirler de ortak oldu.

80’ler 90’lar ağırlıklı repertuarı ile hayranlarına müzik ziyafeti çeken şarkıcı, 2 saat boyunca seyircilerle birlikte şarkılar söyleyip onlarla dans etti.

Şarkıcının popüler şarkılarından ‘Dert Değil’ ise büyük alkış aldı.