'Methiyeler'in lansmanına ünlü akını

1500 Yıllık Bizans sarnıcı olan The Sarnıç’ta "Methiyeler" için düzenlenen özel gece, Onurr’un yakın dostları, basın ve sektörün önde gelenlerini bir araya getirdi. İSTANBUL (İGFA) - Pop müziğin en üretken sanatçılarından Onur Özdemir nam-ı diğer Onurr’un üçüncü albümü "Methiyeelr", Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Onurr'a ait 10 şarkının yer aldığı albümün lansmanı da adına yaraşır şekilde oldu. Mekân, albüm renkleri olan pembe ve morlara bürünürken, yüzün üzerindeki davetli albümü sanatçının önsözüyle dinleme ve klipleri birlikte izleme şansı buldu.

Albüm lansmanına özel olarak The ORGANICS by Red Bull tarafından hazırlanan; albüm çıkış şarkıları “Seyran-ı Bela”, “Hürmet”, “Güya” ve “Methiyeler” isimli dört reçete ise gece boyunca misafirlere sunuldu.

Yakın dostları İrem Derici, Melek Mosso, Gülden Arslan, Melis Fis, Anıl Durmuş, Önder Tiryaki, Alper Narman, Ozan Bayraşa ile gazete, Radyo ve televizyonda yıllardır Onurr’u yakından takip eden davetlilerden oluşan gecede sanatçı, yeni şarkılarını ilk kez konuklar için seslendirdi.

İrem Derici, “Delice” şarkısında dans ederek eşlik etti.

Kariyerinde yeni bir çağa girdiğini belirten Onur konuşmasında tüm dinleyicilerine ve yol arkadaşlarına teşekkür etti. Gece sonu konuklara ise albümün konseptine uygun olarak gül yapraklı gül lokumu ikram edildi.

Albümde, “Seyran-ı Bela”, “Hürmet”, “Sonsuza”, “Kuyruklu Yıldız ve Cep Komandosu”, “Methiyeler”, “Derbeder”, “Güya”, “Takat”, “Delice” ve ”Çal Keke" adlı şarkılar tüm dijital platformlarda yayına girdi.