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Merve Özbey ikinci kez anne oldu
MAGAZİN 19.09.2022, 09:18
Sanatçı Merve Özbey Koçak ile eşi Kenan Koçak çiftinin yeni bebekleri dünyaya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Koçak çifti, Emir ismini verdikleri ikinci bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.
Merve Özbey Koçak'ın doğumu Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven tarafından gerçekleştirildi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz yaptığı açıklamada “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi.
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