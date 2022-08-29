Merve Mermer seyirci oldu

Cemiyet hayatının ünlü ismi Merve Mermer, araba yarışı tutkusuyla da bilinen ve yakınları tarafından hızlı ve mimar olarak anılırken milli rallyci unvanına da sahip bir isim.İSTANBUL (İGFA) - Çıktığı iş gezisinde rallyci arkadaşlarına destek vermeyi ihmal etmeyen Merve Mermer, fırsatını bulduğu takdirde soluğu pistlerde alıyor.

İş ortağı Çağlar Togal ve eşi Murat Mermer ile iş için gittiği İzmir’de Ülkü parkında yapılan yarışlara Reza Fahim’ e destek olmaya gitti. Bu kez pistte olmayan Merve Mermer yarışları eşi Murat Mermer ve iş ortağı Çağlar Togal ile tribünden izlerken “Yarışmak kadar tribünde olmakta keyifli ve heyecanlı müthiş bir seyir keyfi yaşadık” dedi.