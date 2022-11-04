Merve Mermer'e eşinden 'romantik' takdir

İş ve cemiyet hayatının ünlü çifti Merve ve Murat Mermer, örnek aile yaşantılarıyla takdir görürken, renkli kişilikleriyle de dikkatleri çekiyor.İZMİR (İGFA) - Cemiyet hayatındaki aktif yönleri yanında yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle de hep gündemde kalan Merve ve Murat Mermer çifti aşklarını ilk günkü gibi zirvede yaşamayı da ihmal etmiyorlar.

Yurt dışında yaptığı işler sonrası büyük takdir gören ve önemli kuruluşlardan ödüller alan Mimar Merve Mermer, benim için en değerlisi eşimden gelen romantik takdir oldu ifadesinde bulundu.

Bir sabah uyandığında kapıda gördüğü çiçekler ve üzerindeki not ile mutluluktan uçtuğunu dile getiren Merve Mermer, eşimin sevgisi beni işimde başarıdan başarıya koşturuyor vurgusunu yaptı.

Ünlü iş insaı Murat Mermer “Başarılı ve her hareketiyle beni onurlandıran bir eşim olduğu için çok şanslı bir erkeğim, öncelikle her gün saygım biraz daha artarken sevgimde büyüyor” dedi.