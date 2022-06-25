Merve Leyy müzik dünyasına taze kan olacak

Yaz döneminde konserler ve festivaller sürerken her geçen gün müzik piyasasında yeni bir yıldız doğuyor.İSTANBUL (İGFA) - Merve Leyy de o yeni doğan yıldızlardan birisi müziğe olan tutkusu ile ilerleyen dönemlerde adından basında sıklıkla söz ettirecek. Türkiye'nin en iyi müzik şirketlerinden Lanes Müziğin çatısı altında yerini alan Merve Leyy müzik listelerinin üst sıralarını çıkaracağı şarkılarıyla zorlayacak. Müziğe olan tutkusu ile şarkılarını sevenleriyle buluşturma heyecanı içinde olan yeni nesil şarkıcılardan Merve Leyy şarkıları üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyor. Merve Leyy " Müzik sektöründe beğendiği sanatçıların olduğunu belirtirken onlar kadar konuşulmak istediğini" belirtti.