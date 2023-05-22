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Merve Akıncı 20'lik oldu!
MAGAZİN 22.05.2023, 10:16
Ekranların güzel sunucusu müzik dünyasının başarılı yorumcusu Merve Akıncı, yeni yaşını Antalya ve İstanbul’dan gelen yakın dostlarıyla Barbaoon by Atlas balıkta kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Antalya’da yaşayan ablası Arzu Akıncı Çetin’in eski arkadaşlarıyla toplanıp gelmeleri Merve Akıncı için büyük sürpriz oldu.
Doğum gününde 20. yaş gününü kutladığını ifade eden Merve Akıncı “Ruhum 20 önemli olanda ruhtur, ben hayata ve insanlar yanında olaylara güzel bakmayı 20 yaşımda öğrendim, bu benim ruhumun estetiği oldu, fiziki estetiğim yok ama kendime ruhsal estetiği yapmayı öğrendim ve hep aynı yaştayım” vurgusunu yaptı.
Güzel sunucu ve şarkıcı Merve Akıncı, zamanı durdurmanın formülünü bulmuş gibi görünüyor.
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