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Merakla beklenen yeni dizi hangisi?

MAGAZİN 17.01.2024, 14:09
Merakla beklenen yeni dizi hangisi?

Televizyon dünyasının en merakla beklenen yeni dizisini belirlemek için topluluk üyelerine bir anket düzenledi. Toplamda 5 bini aşkın kullanıcının katıldığı ankette, Kanal D'nin iki yeni yapımı büyük bir başarı elde ederek oyların yüzde 71'ini kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yılın gelmesiyle birlikte televizyon izleyicileri, heyecanla bekledikleri yeni dizileri görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Adım Farah, Veda Mektubu, Bambaşka Biri gibi popüler dizilerin final yapmasının ardından, yerlerini alacak yeni yapımlar büyük bir merakla bekleniyor.

Bu yılın en merakla beklenen TV dizisi 1969 kişinin oy verdiği anket sonucuna göre "Senden Önce" oldu. Dizinin başrolünü Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. Alışılmışın dışında bambaşka karakterlere hayat verildiği belirtilen dizinin ilk tanıtımı, gizemli sahneleriyle merak uyandırdı ve 5 bini aşkın kişinin oyladığı ankette, oyların %39'ini alarak "En Merakla Beklenen Dizi" seçildi.

Kızlar Soruyor'un anketine göre ankette ikinciliği Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve oynadığı "İnci Taneleri" dizisi ise %32 oy oranıyla alırken, Fox TV’de yayınlanacak Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu "Gaddar" dizisi oy alarak 3. oldu.

Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda'nın başrollerini paylaştığı Kanal7 dizisi "Rüzgarlı Tepe" %8 oy alarak izleyicileri ekran başına kilitleyeceğini mesajını verirken, Caner Cindoruk ve Şevval Sam'ın başrolünde olduğu "Yan Oda" dizisi de %3 oy alarak dikkat çekti. TV8'in %3 oyla anketi tamamlayan "Aşka Düşman" dizisi için geri sayım sona erdi. Malesef 4. bölümden sonra yayını duran dizinin, final kararı alacağı konuşuluyor.

Televizyon izleyicileri, 2024 yılında bu heyecan verici yeni dizileri beklerken, "Senden Önce"nin büyük bir merakla beklenen yapım olduğu kesinleşti.

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