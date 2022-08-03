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Melisa Özmen'den 21'lik pozu
MAGAZİN 03.08.2022, 13:24
Cemiyet hayatının gerek renkli ve şık tarzıyla, gerekse yardımsever kişiliğiyle adından söz ettiren ismi Melisa Özmen yeni yaşını çok özel bir partiyle kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Etiler'deki Celebrity Restaurant'ta düzenlenen partide şıklığıyla dikkat çeken Melisa Özmen özel pastasıyla da poz verdi.
Doğum gününde kendisine gelen çok özel hediyelerle ilgili soruları yanıtsız bırakan Melisa Özmen yeni yaşından başarı dilediğini söyledi.
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