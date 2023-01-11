Melis Fis 'Trajikomedi' ile geri dönüyor

2022 yılını başarıyla kapatan pop müziğin başarılı ismi Melis Fis, yeni yıla da bomba gibi giriyor.İSTANBUL (İGFA) - 2022 yılı enler listelerinde üst sıralarda yer alan, başarılı şarkıları Uyku Yok ve Biz Neyiz?’in yanı sıra Apple Music Home Session’ın ilk Türk ismi olan Melis Fis; yeni şarkısı Trajikomedi ile geri dönüyor.

Söz ve müziği Melis Fis’e ait olan şarkının, düzenlemesini Sezer Dinç imzalı.

İlişkilere şarkılarıyla ışık tutan Fis'in yeni şarkısı 13 Ocak’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak.

Fis, şarkının hikayesini şu sözlerle anlattı.

“Bu şarkıyı hayatıma gireli çok kısa bir zaman olan ama çok sevdiğim bir dostumdan ilham alarak yazdım. Biraz trajik biraz komik, yarım kalmış bir hikayesi vardı. Bana anlattığından beri en az onun kadar düşünür oldum yaşananları. Aklımdakileri ve etrafımda dolaşan bu yoğun hisleri kağıda dökmeye karar verdim ve ortaya “Trajikomedi” çıktı.”