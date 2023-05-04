Melis Fis bu kez akustik 'Kendini Kandır'acak!

Melis Fis, yeni şarkısı “Kendini Kandır”ın akustik versiyonunu 5 Mayıs’ta Sony Music Türkiye etiketiyle sevenleriyle paylaşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Melis Fis’in pop müzikte açtığı kapıları bir adım öteye taşıdığı şarkının yine sözü ve müziği kendisine ait.

Şarkının düzenlemesi ise Sezer Dinç imzalı. Günümüz ilişkilerine büyüteç tutan şarkı yeni neslin nabzını tutan şarkı akustik versiyonuyla da beğeni toplayacak.

Şarkı için bir de performans klibi çekildi. Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen kliplerde sanat yönetimi ve styling ise Bedirhan Taşçı imzalı.

Bu yılın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melis Fis’in yeni şarkısı “Kendini Kandır- Akustik” 5 Mayıs’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında