Melis Fis Apple Music Home Session’a girdi

Apple Music’in Craig David ve James Bay gibi isimlerle gerçekleştirdiği Apple Music Home Session serisine Türkiye’den katılan ilk isim Melis Fis oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkçe pop müziğinin yetenekli ismi Melis Fis, aşıkların sözlerine tercüman olan şarkısı Uyku Yok ile Onurr’un Deniz Tuzu isimli şarkısını Apple Music Home Session için akustik olarak seslendirdi.

Fis, Deniz Tuzu’nu neden seçtiği konusunu ise şu sözlerle açıklıyor: “Bu şarkıyı keşfettiğimden beri bağımlısı oldum diyebilirim. Cover yapmak için can atıyordum bu vesileyle şarkıya yeni bir hava kattığımızı düşünüyorum.”

