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Melis Bilen'in "Let's Do It Now" şarkısı yolda

MAGAZİN 26.10.2023, 09:27
Melis Bilen'in "Let's Do It Now" şarkısı yolda

Melis Bilen merakla beklenen yeni İngilizce teklisi "Let's Do It Now" ile, müzikseverleri bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor. Kendi bestesi ve sözleriyle özel bir çalışma olan bu şarkı, 24 Kasım 2023 tarihinde tüm dijital platformlarda yer alacak.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay yayınlanan ve çok büyük bir ilgi gören "İmajdır Her Şey" isimli şarkının ardından müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği "Let's Do It Now" için geri sayım başladı.

"Let's Do It Now," Melis Bilen'in Amerikalı rap sanatçısı RadetKg ile gerçekleştirdiği benzersiz bir işbirliği. RadetKg'nin etkileyici rap performansı, şarkıya dinamizm ve etkileyicilik katarken, şarkının özgün düzenlemesi yetenekli müzisyen Emrah Türken'e ait.

Aynı zamanda İngiltere'de ikamet eden Melis Bilen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İngiltere'nin Manchester kentindeki Manchester Konsolosluğu'nun düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda yaşatacak.

Gecede İngilizce ve Türkçe şarkılarıyla sahne alacak olan Bilen, aynı zamanda Kasım sonunda yayınlayacağı yeni Türkçe şarkısının hazırlıklarını da şimdiden sürdürüyor.

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