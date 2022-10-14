Melek Mosso: İzmir'de yaşlanacağım

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce hayranına muhteşem bir gece yaşattı. Zirve Yapım organizasyonuyla düzenlenen konsere şarkıcının İzmirli sevenleri yoğun ilgi gösterdi.İZMİR (İGFA) - Unutulmaz bir konsere imza atan Mosso, şarkı aralarında İzmirlilerle bol bol sohbet etti. İzmir’i çok sevdiğini anlatan ünlü şarkıcı, İzmir’de ilerleyen yıllarda mutlaka yaşamak istediğini söyledi.

Sahnede hayranlarıyla sohbet eden Mosso, “İzmir benim ikinci evim gibi. Daha önce İzmir’de yaşamışlığım da var. Alsancak’ta oturuyordum. Alsancak’ta takılıyordum. Güzelyalı’da mekanlarda şarkı söylüyordum. Düğünlerde derneklerde sahne alıyordum. Burada yaşamaya o kadar niyetli o kadar istekliydim ki fırsat olmadı. Anladım ki ilerleyen yaşlarımda yine burada yaşlanacağım. En sevdiğim şehirlerden birinin yaşayanları olarak bu şehrin kıymetini bilin.”

“İlk İstanbul’a gittiğimde herkes ‘Sen İzmirli misin?’ diyordu. 2011 yılında İzmir’de yaşadım. 10 yaşından beri Denizli’den İzmir’e geldim. Hep kendime ben bu şehirde yaşamalıyım derdim. Ne kadar özgür bu şehir. Ne kadar özgür kadınlar var bu şehirde dedim. Bir kadın olarak ilk istediğin şey dilediğin gibi yaşamak” ifadelerini kullandı.