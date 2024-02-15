Son Dakika
Mehmet’le romantizm dorukta
MAGAZİN 15.02.2024, 10:04
14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bursa’da sahneye çıkan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, büyük ilgi gördüğü gecede şarkılarını bu kez aşıklar için söyledi.BURSA (İGFA) - Müziğin güçlü sesi Mehmet Çevik, Bursa’daki Sevgililer Günü programında sahne aldı. Meze Restoran’da gerçekleşen gecede mekanı dolduran çiftler, bu özel günün tadını Mehmet Çevik’in şarkılarıyla çıkardı. Gece boyunca Bursalı çiftleri bir an olsun yerlerine oturtmayan Çevik, eğlenceye damgasını vurdu.
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