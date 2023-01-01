Mehmet Çevik'ten yine muhteşem şov

2023’e mekanı hınca hınç dolduran sevenleriyle birlikte girmenin mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yine unutulmaz bir şova imza attı.BURSA (İGFA) - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, yılbaşı gecesi Bursa’da Meze Restoran’da sevenleriyle buluştu.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla 2023’ü coşku içinde karşılayan Çevik, gece boyunca alkışlarla ödüllendirildi.

YILIN EN ŞIK SANATÇISIYIM!

Yeni yıla bu sene de çok sevdiği sahnede ‘merhaba’ diyen Mehmet Çevik, yılbaşı gecesi için özel olarak hazırlanan kostümüyle adeta göz kamaştırırken kendisini 2022’nin en şık sanatçısı ilan etti.

Kostümlerinin tasarım aşamasından aksesuarlarına kadar her detayıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Çevik, şıklııktan asla taviz vermediğini söyledi.