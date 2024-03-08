Mehmet Çevik'ten coşkulu konser

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Galasında unutulmaz bir konsere imza attı.

BURSA (İGFA) - 20 yıla yakın süredir aralıksız sahnelerde olan Mehmet Çevik, bu kez şarkılarını yalnızca kadınlar için söyledi. Eşi Gizem Çevik’in Bursa’da Özlüce Davet’te organize ettiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Galası’nda sahneye çıkan Mehmet Çevik, muhteşem bir şova imza attı. Yüzlerce kadının katıldığı gecede sahneye dansçıları eşliğinde çıkan Çevik, coşkuyu doruğa taşıdı.

KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN!

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Çevik, Dünya Kadınlar Günü’nde yalnızca kadınlar için sahnede olmaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi. Artık kadına yönelik şiddetin son bulmasını dileyen Çevik, “Kadınlar çiçektir. Onlara uzanan eller kırılsın. Kadınlar üzülmeyi değil, gülmeyi eğlenmeyi hak ediyor” dedi.