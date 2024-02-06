Mehmet Çevik'in programı dolu dolu

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, 2024 yaz takvimini şimdiden doldurmaya başladı. Bu yaz yapacakları gerek düğün gerekse özel organizasyonlarında sahnede kendisini görmek isteyen kişi ve kurumların kapısını çaldığı Çevik, yine vazgeçilmez olmanın haklı gururunu yaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, özel gecelerin de vazgeçilmez isimlerinden. En özel gecelerinde sahnede Mehmet Çevik’in olmasını isteyen evlenecek çiftlerin yanısıra event ve davetleri için Çevik’in kapısını çalan kişi ve kurumlar, ünlü sanatçının 2024 yaz takvimini şimdiden belirlemeye başladı.

Yıl boyu haftanın her günü Türkiye’nin dört bir yanında sahne programları olan Çevik, “Sahne sanatçısı olmak başka bir iş. Sevenlerimin bana gösterdiği bu ilgi gerçekten hem çok mutluluk verici hem de zor. Çünkü şimdiden gelecek yaza bazı sahne programlarını alamaz hale geldim. Öyle görünüyor ki bu yaz hem benim hem de sevenlerim için eğlence dolu gecelerle geçecek” dedi.