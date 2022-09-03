Mehmet Çevik: "Gerekirse eşimin ayağını da yıkarım"

Derma Feris Güzellik Merkezi, ünlü sanatçı Mehmet Çevik’in de katılımyla Bursa FSM caddesi’nde açıldı. Burada cilt bakımı yaptığı eşine olan aşkını dile getiren Mehmet Çevik, gerekirse onun ayağını bile yıkayabileceğini söyledi.BURSA (İGFA) - İşletmeciliğini Barış Özbey ve Fırat Fidan’ın yaptığı Derma Feris Güzellik Merkezi, renkli bir törenle Bursa FSM Caddesi üzerinde hizmete girdi. Çok sayıda konuğun katıldığı davette Derma Feris Güzellik Merkezi’nin açılış kurdelesini ünlü sanatçı Mehmet Çevik kesti. Ardından kolları sıvayıp açılışa birlikte geldiği eşi Gizem Çevik’e cilt bakımı uygulaması yapan sanatçı, açıklamalarıyla dikkat çekti. Eşine olan aşkını dile getiren Çevik, “Ona değil cilt bakımı yapmak, gerekirse ayaklarını bile yıkarım. Gizem benim iki çocuğumun annesi, hayatımın anlamı olan kadındır” dedi.