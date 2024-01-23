Mehmet Çevik eşinin jestine kayıtsız kalmadı

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, 'Aslı Hünel İle Gelin Evi' yarışmasında birinci olan eşi Gizem Çevik'in 50 bin TL'lik ödülünü; annesinin tedavisinde kullanmak için aynı yarışmaya katılan ancak kaybeden rakibine bağışlamasına kayıtsız kalamadı. Sanatçı, eşinin bu hareketini 500 bin TL değerindeki mücevher setle ödüllendirdi.BURSA (İGFA) - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik'in eşi Gizem Çevik, geçtiğimiz haftalarda 'Aslı Hünel İle Gelin Evi' yarışmasına katılmış ve birinci olmuştu. Yarışmanın ödülü olan 50 bin TL'yi kazanan Gizem Çevik, finalde programa annesinin tedavisine katkı sağlamak için katıldığı söyleyen bir başka yarışmacının gözyaşlarına boğulmasına dayanamamış ve kazandığı parayı kendisine bağışlamıştı.

Eşinin bu anlamlı hareketi karşısında çok duygulanan Mehmet Çevik, hayat arkadaşına şık bir jest yaptı. 50 bin TL'lik bağışın karşılığında eşine 500 bin TL değerinde bir mücevher set hediye eden sanatçı, Gizem Çevik'i çok mutlu etti. Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Mehmet Çevik, “Allah herkese böyle iyiliksever ve gönlü zengin bir eş nasip etsin” dedi.