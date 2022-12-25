Mehmet Çevik, doğum gününe gözleri bağlı getirildi!

Sahnelerin en eğlenceli ve enerjik isimlerinden Mehmet Çevik, doğum gününü renkli bir partiyle kutladı. Eşi için sürpriz bir doğumgünü partisi organize eden Gizem Çevik, bir bahaneyle evden çıkardığı eşinin gözlerini yolda bağladı.BURSA (İGFA) - Ünlü Sanatçı Mehmet Çevik, yeni yaşını eşi Gizem Çevik’in organize ettiği sürpriz partiyle kutladı.

Partinin yapılacağı mekana Eşi tarafından gözleri bağlı bir şekilde getirilen Çevik, karşısında tüm dostlarını görünce büyük mutluluk yaşadı.

PASTASINI SEVENLERİYLE KESTİ

Yakında almayı planladığı çok sevdiği jip şeklindeki pastasını geceye katılan tüm dostlarıyla birlikte kesen Çevik, duygularını, “Başta bana bu süprizi hazırlayan eşim olmak üzere bu gece beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Böyle özel günler birlikte olunca güzel...” ifadelerini kullanarak dile getirdi.

Çevik, yeni yaşında Serdar Ortaç’la yapacağı özel projelerle ses getirmeye hazırlandığını belirterek, “2023 benim yılım olacak” mesajı verdi.