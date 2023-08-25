Mehmet Çevik 90'lara götürecek

Yeni projesi ‘90’lar konseptinin tanıtımı için dansçılarıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü sanatçı Mehmet Çevik, ortaya renkli görüntüler çıkarttı.BURSA (İGFA) - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, sürprizleriyle sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor.

Bu kez yeni projesi olan ‘90’lar konseptiyle sahneye çıkacak olan Çevik, projenin tanıtımını çok renkli bir çekimle gerçekleştirdi.

Birbirinden güzel dansçıları eşliğinde 90’ları yansıtan canlı renklerle objektif karşısına geçen Çevik, “Her zaman olduğu gibi önümüzdeki günlerde de dinleyicilerimizle birlikte çok eğleneceğiz. Yeni sürprizlere hazır olun” mesajı verdi.