Mehmet Ali Erbil'e 'evlenme' mesajı

Dünyaca ünlü birçok ismin ve önemli iş adamları ayrıca siyasetçinin astrolojik danışmanlığını yapan Michaela Astro, yaşadığı ilişki ile evliliğin kapısından dönen Mehmet Ali Erbil’e bir mesaj verdi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü showmen Mehmet Ali Erbil için astroloji bilimi ile uyaran Michaela Astro “Hayranlıkla izlediğim ve kulvarında tek olduğuna inandığım sevgili Mehmet Ali Erbil için mesaj vermek istedim, evlenmezsen huzurlu bir yaşamın olur.

Huzurunu düşünüyorsan evlenme sevdandan vazgeç, mesleğinde bir numarasın ama evlilik konusunda ne desem boş, uyarmak istedim” dedi. Astroloji bilmi uyarır ve karar sizindir, kaderiniz üzerinde yürürsünüz vurgusunu yapan Michaela Astro, Mehmet Ali Erbil uyarısını da yaptı.