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Mehmet Ali Erbil'e eski sevgilisinden şok gönderme
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le bir dönem aşk yaşayan Nevide Çiçek eski sevgilisi için şok eden ifadeler kullandı Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi, güzel oyuncu ve YouTuber Nevide Çiçek, Nişantaşı’nda görüntülendi Güzelliği ve tarzıyla göz kamaştıran Çiçek, yeni bir aşka yelken açan Erbil için zehir zemberek açıklamalarda bulundu 'Erbil için 'ahı gitmiş, vahı kalmış' ifadelerini kullanan Nevide Çiçek, "Genç kızlarımızı uyarıyorum" diye konuştu
MAGAZİN 21.03.2024, 22:42
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le bir dönem aşk yaşayan Nevide Çiçek eski sevgilisi için şok eden ifadeler kullandı.Oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi, güzel oyuncu ve YouTuber Nevide Çiçek, Nişantaşı’nda görüntülendi.
Güzelliği ve tarzıyla göz kamaştıran Çiçek, yeni bir aşka yelken açan Erbil için zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
'Erbil için 'ahı gitmiş, vahı kalmış' ifadelerini kullanan Nevide Çiçek, "Genç kızlarımızı uyarıyorum" diye konuştu.
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