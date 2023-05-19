Megastar Tarkan'dan 100. yıla özel marş

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marşın bir bölümünü paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için bir marş yazdığını açıklayan megastar Tarkan, marşın sözlerinden bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabında bir Atatürk fotoğrafı paylaşan Tarkan, "Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim" diye yazdı.

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Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

Tarkan'ın paylaşımda bulunduğu marşın sözlerinden bir kısmı şöyle:

"Sen rahat uyu

Yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu

Biz hep izindeyiz Atam

Sana olan bu aşk

Ebediyete kadar

Bizdeki bu yangın

Hiç sönmez hep yanar"

