Mascotte Ankara'dan basın açıklaması
Ankara’nın sayılı gece kulüplerinden Mascotte Ankara’dan ortaya atılan iddialarla ilgili basın açıklaması yapıldı.ANKARA (İGFA) - Mascotte Ankara'nın hukuk müşaviri Avukat Yasin Gürbüz imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda Kamuoyunda ve sosyal medyada işletmemiz ile alakalı yapılan asılsız dedikodular ve iftiralardan dolayı bir basın açıklaması yapma zaruriyetimiz doğmuştur. Gerek işletme, gerekse şirket sahibi Gökhan Cankaya’nın herhangi bir kurum ,kişi veya topluluk ile resmî ya da gayri resmi ortaklığı, sosyal ve ticari ilişkisi bulunmamaktadır.
İşletmenizin ticari itibarını yıpratmak, ve itibarsızlaştırmak adına kamuoyunda ve sosyal medyada yürütülen bu asılsız iftira ile dedikodulara itibar etmemenizi önemle rica eder, Bu tür asılsız dedikodular ile iftiraları çıkaran kişi yada kişiler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı hususları siz değerli kamuoyuna saygı ile duyurulur.” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|28
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|5. Kasımpasa
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|6. Başakşehir
|29
|42
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
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|29
|38
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|11. Samsunspor
|29
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|12. Alanyaspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|29
|36
|14. Konyaspor
|29
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|29
|30
|16. Hatayspor
|29
|30
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|29
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|29
|26
|20. İstanbulspor
|29
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|26
|61
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Kocaelispor
|26
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Ahlatçı Çorum FK
|26
|42
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|26
|41
|9. Gençlerbirliği
|26
|37
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Keçiörengücü
|26
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|27
|40
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|27
|32
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|28
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|28
|24
|18. Luton Town
|27
|21
|19. Burnley
|28
|14
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|69
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|28
|43
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
|28
|36
|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
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|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|28
|22
|19. Granada
|27
|14
|20. Almeria
|27
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