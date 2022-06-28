Mary Jane Erzincanlıları büyüledi

Erzincan’da sahne alan ünlü müzik grubu Mary Jane, müthiş performansıyla büyüledi.ERZİNCAN (İGFA) – Erzincan Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konsere, Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Eşi, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Eşi, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaşlar katıldı.

Gecede konuşan Vali Makas, 3 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek olan kültür ve sanat etkinliklerine herkesi davet etti. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde ünlü müzik grubu kendi tarzlarında seslendirdiği birbirinden özel, unutulmaz eski şarkıları ve kendi bestelerini keyifle dinleyen vatandaşlara güzel bir akşam yaşattılar.