Mark Eliyahu’dan Bursa’da müzik ziyafeti

Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı, Mark Eliyahu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) de Bursalı müzikseverlerle buluştu.Ersel NALBANT - Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - Dünyanın en ünlü müzisyenlerinden Kamança üstadı Mark Eliyahu, birbirinden güzel eserleriyle Merinos Atatürk Kongre ve Jültür Merkezi’nde Bursalı müzik severleri mest etti.

Küçük yaşlarda başladığı müzik çalışmalarını dünyaya açılarak sürdüren kamança üstadı Mark Eliyahu, Evrensel müziği Bursalılara hiç unutmayacakları bir konser akşamı yaşattı.

Yaklaşık 1 saat süren konserde Mark Eliyahu’nun, "Journey, Endlees, Open Sky, Through Me, Tribe, Uzaklara Savrulalım, Hope, Drops, Sunshine, Coming Back, Sands, Ballad For The Weeping Spring, Always Now, Do You Remember, Krav Shtiya, Tinnitus, Flood Dance, With You, Prayer, Temptation, Grateful, The Magnificent Nine, Brothers Getting Together’’ adlı besteleri çalan Eliyahu, sevenlerinden tam not aldı.