Mankenler bu kez ayakkabı defilesinde

Podyumların güzel mankenlerini giydikleri birbirinden güzel ve renkli elbiselerle görmeye alışanlar bu kez birbirinden şık ayakkabılarla izlediler.İSTANBUL (İGFA) - Podyumda görmeye alışık olmadığımız ayakkabı defilesi Beşiktaş Akatlar Kültür merkezinde “TONNY BLACK” markasıyla yapıldı.

Yoğun bir ilgi gören ayakkabı defilesinde sergilenen ürünler beğeni topladı. Başarılı mankenler bizim içinde farklı bir deneyim oldu kimsenin yüzümüze bakmadığı bir defile oldu, podyuma makyajsız çıksaydık kimse aldırmazdı ifadesinde bulundular.

TONNY BLACK Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ağca, 2022 yaz koleksiyonunu mankenlerle tanıtırken bu yaz ayakkabı modası rengarenk ve spor tarz ayakkabılar olacağı vurgusunu yaptı.

Başarılı iş insanı Ağca, ayakkabının şıklığı tamamlayan en önemli unsur olduğunu dile getirirken, “Her zaman kıyafet alıp altına ayakkabı ararız, bence de önce ayakkabıyı alın kıyafet üzerine daha rahat ve şık olanı bulacak ve kıyafetteki yaratıcılığınız artacak” dedi.